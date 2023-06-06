الأهلي يحسم موقف الشناوي من خوض إياب نهائي أفريقيا.. والخطيب يرافق بعثة الفريق إلى المغرب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن النادي الأهلي عن جاهزية محمد الشناوي حارس الفريق لخوض مباراة العودة ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن لقاء الذهاب على بالقاهرة، لظروف الإصابة بشد في عضلة السمانة.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، خاض خماسي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

من جانبه، قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المقرر سفرها إلى المغرب عصر الخميس؛ لملاقاة الوداد المغربي في مباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال.

يأتي سفر الخطيب؛ لدعم اللاعبين وجهازهم الفني، والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وإسعاد الجماهير.

وكان مجلس إدارة النادي قد قرر تكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غدٍ الخميس؛.

ويعكف الكابتن حسام غالي حاليًا على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.. تغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي، الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 11 يونيو الجاري على المركب الرياضي محمد الخامس.