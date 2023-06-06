شكرا لقرائتكم خبر عن زوران : أغلقنا صفحه الزمالك ونستعد للبنك الأهلى بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى الصربى زوران فى السادسه مساء بدون راحه أستعدادا للمباراة المقبلة أمام البنك الاهلى والمقرر لها الجمعه المقبله على استاد الاسكندريه.

وقال زوران خلال تصريحات خاصة بالمركز الاعلامى لنادى الاتحاد السكندرى " أغلقنا صفحه الزمالك ونسعى لتصحيح الاخطاء والاستعداد الجيد لمباراة البنك الاهلى المقبلة " .

و استعاد فريق الاتحاد السكندرى خدمات محمود علاء مدافع الفريق عقب أنتهاء الايقاف مباراتين و محمود عبد العزيز و عمار حمدى و أحمد بهاء والذين لم يشاركو فى مباراة الزمالك الاخيره .

وخسر الاتحاد السكندرى، أمام الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.