شاهد - كريم بنزيمة يودع ريال مدريد بحفل مؤثر

المنامة - ياسر ابراهيم - أقام ريال مدريد حفل وداع قائده السابق وهدافه كريم بنزيمة تكريماً له بعد أن أعلن النادي بشكل رسمي عن مغادرة النجم الفرنسي لصفوفه.

وقال فلورنتينو بيريث رئيس ريال مدريد إننا اليوم نودع أسطورة ريال مدريد وأحد أفضل من مر على النادي عبر التاريخ.



وأضاف بيريث أن بنزيمة حافظ على قيم النادي وكان مثالاً على الالتزام ولاعباً استثنائياً حقق رقماً قياسياً من الألقاب في تاريخ النادي.



من جانبه شكر بنزيمة بيريث الذي أحضره إلى ريال مدريد وتحدث عن ذكريات لقائه برئيس ريال مدريد لأول مرة موجهاً الشكر أيضاً للمدرب كارلو أنشيلوتي الذي منحه الثقة كذلك شكر زملاءه في الفريق وجماهير ريال مدريد على دعمها المتواصل.



وفي ختام حديثه قال بنزيمة: "إن ريال مدريد هو أفضل ناد في التاريخ ولكن وقت الرحيل قد حان".





(بي إن سبورت)



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