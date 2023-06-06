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توقيع عقوبات بحق المتهمين بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس

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المنامة - ياسر ابراهيم - توقيع عقوبات بحق المتهمين بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس

الثلاثاء, 06 يونيو, 2023 - 05:09 مساءً

[ فينيسيوس ]

 
أعلن المجلس الرياضي الوطني في إسبانيا فرض غرامات مالية وعقوبات منع من دخول الملاعب بحق مشجعين وجهوا إساءات عنصرية لمهاجم فينيسيوس جونيور.
 
أربعةُ أشخاص فُرضت عليهم غرامة ٌ مالية قَدرُها ستونَ ألفَ يورو وعقوبة ُ منع ِ دخولِ الملاعب لمدةِ عامين بعد تعليقِهم دمية عليها صورة ُ اللاعب البرازيلي على أحدِ الجسور.
 
كما فُرِضَت غرامةً مالية قَدُرها خمسةَ آلافَ يورو وعقوبةَ منعِ دخولِ الملاعب لعامٍ واحد بحقِ ثلاثةِ أشخاص آخرين لتوجيهِهم إساءةً عنصرية إلى فينيسيوس خلالَ مباراة فالنسيا وريال مدريد بالدوري الإسباني. يشارُ إلى أن هذه العقوبات تحتاجُ إلى المصادقة من الحكومةِ الإسبانية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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