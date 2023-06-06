توقيع عقوبات بحق المتهمين بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس



أعلن المجلس الرياضي الوطني في إسبانيا فرض غرامات مالية وعقوبات منع من دخول الملاعب بحق مشجعين وجهوا إساءات عنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.



أربعةُ أشخاص فُرضت عليهم غرامة ٌ مالية قَدرُها ستونَ ألفَ يورو وعقوبة ُ منع ِ دخولِ الملاعب لمدةِ عامين بعد تعليقِهم دمية عليها صورة ُ اللاعب البرازيلي على أحدِ الجسور.



كما فُرِضَت غرامةً مالية قَدُرها خمسةَ آلافَ يورو وعقوبةَ منعِ دخولِ الملاعب لعامٍ واحد بحقِ ثلاثةِ أشخاص آخرين لتوجيهِهم إساءةً عنصرية إلى فينيسيوس خلالَ مباراة فالنسيا وريال مدريد بالدوري الإسباني. يشارُ إلى أن هذه العقوبات تحتاجُ إلى المصادقة من الحكومةِ الإسبانية.

