شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرى كولر فرصة الأهلى فى خطف لقب أفريقيا من الوداد فى المغرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن غالبية جماهير الأهلي إنتابتها حالة كبيرة من القلق والإستياء بعد فوز الفريق بهدفين لهدف فقط على الوداد المغربي في ذهاب نهائي أفريقيا بالقاهرة ، إلا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم ينتابه هذا القلق ولا اليأس.

الأهلي كان مُتقدماً بهدفين نظيفين على الوداد حتى الدقيقة 59 خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس أول ، الأحد، بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، لكن الضيوف سجلوا هدفاً في الدقيقة 86 عن طريق سيف الدين بوهرة لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

وإنتاب عدد كبير من جمهور الأهلي والخبراء والمُحللين حالة من الغضب والقلق بعد تسجيل الوداد هدفاً سيُصعّب مهمة الأهلي في مباراة العودة بالمغرب الأحد المقبل حسب رؤية هؤلاء لكن مدرب المارد الأحمر كان له رأي أخر.

ويرى كولر أن الأهلي قادر على العودة بالكأس الأفريقية من المغرب وأن الفريق فاز في القاهرة ولا يوجد هناك ما يدعو لهذا القلق الذي رآه في وجوه الكثيريين عقب اللقاء.

وشدد كولر في حديثه عن نتيجة المباراة ، مع أفراد في الجهاز الفني للنادي ومسئولو الأهلي على أن هدف الوداد سيكون حافز للاعبي الأهلي من أجل تقديم عرض قوي واللعب بتركيز منذ بداية المباراة وحتى نهايتها وهذا سيكون سلاح الأهلي للعودة للقاهرة بلقب دوري أبطال أفريقيا من المغرب.