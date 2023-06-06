شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى هجومى فى تشكيل فاركو أمام بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، حيث يحل بيراميدز ضيفا على فاركو. في السابعة من مساء اليوم على استاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري.
ويضم تشكيل فاركو كلاً من..
حراسة المرمى: محمد شيكا
خط الدفاع:عبدالله بكري، أحمد عوض، أحمد البحراوي، جيفرسون انكادا
خط الوسط: محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد صغيري
خط الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، عمرو جمال
يجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد ، محمود عماد ،عبدالناصر دي ماريا ،أحمد فؤاد، هشام فتح الله، عزمي غوما، ياسين مرعي، على بهيج، محمود جهاد.
يحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.
في حين وصل رصيد بيراميدز إلى النقطة 61 في المركز الثانى بترتيب جدول الدورى الممتاز، بعد خوض 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات، ويحتاج الفريق السماوى إلى 5 نقاط فقط من أجل حسم المشاركة في مسابقة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بشكل رسمي.
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