شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى هجومى فى تشكيل فاركو أمام بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، حيث يحل بيراميدز ضيفا على فاركو. في السابعة من مساء اليوم على استاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري.

ويضم تشكيل فاركو كلاً من..

حراسة المرمى: محمد شيكا

خط الدفاع:عبدالله بكري، أحمد عوض، أحمد البحراوي، جيفرسون انكادا

خط الوسط: محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد صغيري

خط الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، عمرو جمال

يجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد ، محمود عماد ،عبدالناصر دي ماريا ،أحمد فؤاد، هشام فتح الله، عزمي غوما، ياسين مرعي، على بهيج، محمود جهاد.