شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الأربعاء، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة سيراميكا كالتالى :-

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى، يحيى ياسر

الوسط: صديق أوجولا، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مالك بعيوى، حسين فيصل، دكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، طارق علاء، مصطفى سعد

الهجوم: أليا سيلا، بنجامين بواتينج

وعقد أحمد سامى جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن خطورة موقف سموحة فى جدول الدورى، وطلب من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز على سيراميكا للابتعاد عن مناطق الهبوط وضمان البقاء بشكل رسمى فى الدورى الموسم المقبل، خاصة بعد الانتفاضة التى قامت بها أندية القاع فى الفترة الأخيرة.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

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