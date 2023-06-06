شكرا لقرائتكم خبر عن أغسطس القادم آخر موعد لتأكيد المشاركة فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو اتحاد كرة السلة تأكيد موافقة الاهلى على المشاركة فى منافسات البطولة العربية للأندية والتى تقام أكتوبر المقبل بقطر للتواصل مع الاتحاد العربى بشأن تفاصيل البطولة

وحدد الاتحاد العربى لكرة السلة أغسطس المقبل كأخر موعد لتلقى تأكيدات الأندية على المشاركة فى منافسات البطولة

وتلقى اتحاد كرة السلة دعوة من الاتحاد العربى لمخاطبة الأندية للمشاركة في منافسات البطولة العربية، حيث ان الأهلي بطل الدورى والكأس، والاتحاد وصيفا، وحال الاعتذار يشارك الزمالك

و وجهت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي الشكر لـ أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالى المقدم من النادى لتجديد عقده، الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي

وحرصت إدارة النشاط الرياضي على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب، بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالفريق، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي تشكر اللاعب وتتمنى له التوفيق