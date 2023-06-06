شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين فاركو وبيراميدز فى شوط أول مثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين فاركو وبيراميدز فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري.

وشهد الشوط إثارة كبيرة حيث سعى كل فريق لتسجيل هدف التقدم، وفى الدقيقة 36 حصل فاركو على ركلة جزاء لصالح عمرو جمال، نفذها رزقى حمرون إلا إن الكرة ارتطمت فى العارضة واستمر التعادل السلبى سيد الموقف.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.

فيما يضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد شيكا، خط الدفاع: عبدالله بكري، أحمد عوض، أحمد البحراوي، جيفرسون انكادا، خط الوسط: محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد صغيري، خط الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، عمرو جمال.

يجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد ، محمود عماد ،عبدالناصر دي ماريا ،أحمد فؤاد، هشام فتح الله، عزمي غوما، ياسين مرعي، على بهيج، محمود جهاد.

يحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

في حين وصل رصيد بيراميدز إلى النقطة 61 في المركز الثانى بترتيب جدول الدورى الممتاز، بعد خوض 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات، ويحتاج الفريق السماوى إلى 5 نقاط فقط من أجل حسم المشاركة في مسابقة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بشكل رسمي.