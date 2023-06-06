شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعادل مع حرس الحدود سلبياً فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول بين حرس الحدود والداخلية بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين، على استاد بتروسبورت، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري هذا الموسم.

دخل الحرس المواجهة محتلاً المركز الأخير برصيد 19 نقطة، ومنتشيا بفوزه الأخير على أسوان في الدوري بعد سلسلة من النتائج السلبية، بينما يخوض الداخلية المواجهة بمعنويات منخفضة وهو في المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة، بعدما خسر أخر مبارياته بثلاثية مقابل هدف أمام البنك الأهلى.

تمثل المباراة تحديًا كبيرًا للفريقين لأن هزيمة الحرس تعنى هبوطه رسميًا للقسم الثاني، أما هزيمة الداخلية فستقربه بنسبة كبيرة من الهبوط، لذلك تحظى المواجهة بإثارة كبيرة للفريقين.

وجاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة الداخلية كالتالي: "حراسة المرمى: محمد فوزي، والدفاع: أحمد أيمن - إسلام عبد اللاه – إبراهيم القاضي – محمود بن والي، والوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – رمزي خالد- أحمد فليكس، والهجوم: مصطفى زيكو – فلانتينو أودو".

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: "حراسة المرمى: محمود الغرباوى، وخط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عبد الرسول - كمال أبو الفتوح - آلان كيامبادي، والوسط: محمود طلعت – فانوم ألفريد، عبد الرحمن حسن، والهجوم: سمير فكري، كريستوف، أحمد رشيد".