حقيقة طلب الأهلي استبعاد تيسيما من إياب نهائي إفريقيا.. وقرار عاجل من «كاف» بشأن الحكم الإثيوبي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن مسئولي النادي الأهلي، لن يتقدموا بطلب لاستبعاد الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما من إدارة مباراة العودة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى أغلق صفحة مباراة الذهاب أمام الوداد بكل تفاصيلها وبدأ يفكر في لقاء العودة، ولن يكرر أخطاء الماضى ويبحث عن مبررات وشماعات سيذهب للمغرب للفوز فقط".

وأضاف الإعلامي: "الأهلى لم يقدم طلب لشكوى الحكم الليبى معتز إبراهيم رغم وجود ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب لحسين الشحات بجانب خطأ عدم طرد لاعب الوداد في لعبة بيرسى تاو، الأهلى يرفض تماماً فكرة التقدم بشكوى".

وتابع شوبير: "الأهلى كمان لن يطلب استبعاد باملاك تيسيما من إدارة مباراة العودة، الأهلى يرفض هذه التوجهات ، كولر طالب لاعبيه بخوض مباراة الوداد كأنها مباراة نهائية من لقاء واحد وليس ذهاب وعودة".

كاف يساند تيسيما

من ناحية أخرى، علم موقع «الوطن سبورت»، من مصدر داخل الاتحاد الأفريقي، أن «كاف» يؤكد على إسناد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للإثيوبي باملاك تيسيما، موضحا أنه ليس هناك نية لتغيير الحكم أو محاولة إبعاده عن إدارة اللقاء، بعدما ترددت أنباء عن اعتراض المارد الأحمر على تعيينه.

وأضاف المصدر في تصريحاته، أن الاتحاد الإفريقي لديه ثقة كاملة في الحكم الإثيوبي وأنه أحد حكام الصفوة في القارة السمراء، ولديه نزاهة كبيرة في إدارة مثل هذه المواجهات، كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة جعلت «كاف» يمنحه إدارة مباراة بهذا الحجم بين فريقين من أكبر فرق القارة السمراء وهما الأهلي والوداد.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي، الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 11 يونيو الجاري على المركب الرياضي محمد الخامس.