شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصعيد.. صراع بين الجونة ولافيينا على بطاقة الممتاز وخماسى يصارع الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى، صراعا كبيرا فى مقدمة الترتيب على بطاقة التأهل للدورى الممتاز وكذلك فى قاع الترتيب للهروب من الهبوط للقسم الثالث بعد مرور 28 جولة.

صدارة الجونة

ويعتلى نادى الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 63 نقطة، متفوقاً على فريق لافيينا صاحب الوصافة بنقطة، بعد مرور 28 جولة حتى الآن من المسابقة.

واقتصر الصراع على بطاقة التأهل للدورى الممتاز بين الجونة صاحب المقدمة الذى يتفوق بنقطة عن لافيينا، وينتظر الجونة مواجهتين فقط لخط بطاقة العبور حال الفوز على مصر المقاصة وشبان قنا، فيما ينتظر لافيينا مواجهتين مع كل من تليفونات بنى سويف وأسمنت أسيوط.

صراع الهبوط

واشتعل الصراع فى قاع المجموعة بين 5 أندية للهروب من الهبوط للقسم الثالث، حيث يدخل كل من الفيوم ومركز شباب طامية وملوى أصحاب الـ22 نقطة، ومعهم تليفونات بنى سويف برصيد 20 نقطة وأخيرا المدينة المنورة 19 نقطة.

ترتيب مجموعة الصعيد..

1 الجونة 63 نقطة

2 لافيينا 62 نقطة

3 بترول أسيوط 56 نقطة

4 النصر للتعدين 50 نقطة

5 مصر المقاصة 48 نقطة

6 كيما أسوان 44 نقطة

7 المنيا 42 نقطة

8 ديروط 39 نقطة

9 أسمنت أسيوط 37 نقطة

10 الألومنيوم 34 نقطة

11 شُبان قنا 30 نقطة

12 الفيوم 22 نقطة

13 مركز شباب الطامية 22 نقطة

14 ملوى 22 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 20 نقطة

16 المدينة المنورة 19 نقطة