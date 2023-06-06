شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل فترة توقف الدورى لإنهاء ملف التجديد لسيف جعفر والمثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك استغلال فترة توقف الدورى، في إنهاء ملف تجديد عقود لاعبى الفريق، وعلى رأسهم سيف جعفر والتونسي حمزة المثلوثى، بعد منع ضيق الوقت خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات النادى الأبيض من وضع الرتوش النهائية على هذا الملف.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك رد سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأبيض، على العرض المقدم له، للموافقة على التجديد للقلعة البيضاء بعدما أبدى موافقة مبدئية ويتبقى الموافقة الرسمية على العرض المقدم له.

في سياق مختلف يستغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فترة توقف مسابقة الدورى، حيث أصبح الفريق غير منشغل بأى مواجهات رسمية في الدورى أو كاس مصر، بعد مواجهة الاتحاد السكندرى التي جمعتهما مساء أمس، الاثنين، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدورى، بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد تلك الفترة من التوقف أمام فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة كافة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، كما يعمل على حسم العديد من الملفات العالقة مثل الصفقات الجديدة التي يرغب في ابرامها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة العربية، أو أسماء اللاعبين الراحلين، وكذلك اللاعبين الذين يرغب في تجديد عقودهم من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.

وينطلق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ثم المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 يونيو بالقاهرة.