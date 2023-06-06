شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم فاركو بهدف مصطفى فتحى ويعتلى صدارة الدورى مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون رد سجله مصطفى فتحى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري، ليعتلى مقدمة الدورى بشكل مؤقت لحين خوض الأهلى مؤجلاته الـ 6.

بهذه النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى النقطة 64 في المركز الأول بترتيب جدول الدورى الممتاز، بعد خوض 30 مباراة، حقق الفوز فى 19، وتعادل فى 7، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 45 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

وكانت الدقيقة 36 شهدت حصول فاركو على ركلة جزاء لصالح عمرو جمال، نفذها رزقى حمرون إلا إن الكرة ارتطمت فى العارضة واستمر التعادل السلبى سيد الموقف.

وسجل مصطفى فتحى هدف مميز فى الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.

فيما ضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد شيكا، خط الدفاع: عبدالله بكري، أحمد عوض، أحمد البحراوي، جيفرسون انكادا، خط الوسط: محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد صغيري، خط الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، عمرو جمال.

جلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد ، محمود عماد ،عبدالناصر دي ماريا ،أحمد فؤاد، هشام فتح الله، عزمي غوما، ياسين مرعي، على بهيج، محمود جهاد.