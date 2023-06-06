إياب نهائي إفريقيا.. الوداد المغربي يتلقى ضربة «غير متوقعة» قبل مواجهة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى نادي الوداد المغربي ضربة قوية قبل أيام على مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الوداد المغربي قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح الوداد بحاجة للفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب بالمغرب، لكي يحافظ على لقبه الذي حققه العام الماضي على حساب المنافس نفسه.

ووفقا لما نقله موقع "العين" الإخباري، تلقى الوداد ضربة موجعة تتمثل في إصابة لاعبه زهير المترجي، وهو الذي سجل ثنائية فوز الفريق باللقب خلال الموسم الماضي على حساب الأهلي بالنهائي الذي انتهى 2-0.

وكان الفريق المغربي يعول على خدمات "المترجي" لمحاولة تكرار ما فعله في نهائي النسخة الماضية، إلا أن اللاعب قد يغيب عن فريقه في الموقعة المرتقبة.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن هناك شكوك حول مشاركة زهير المترجي أمام الأهلي بسبب إصابة على مستوى الكاحل تعرض لها خلال مباراة الذهاب التي لعبها بشكل أساسي.

وقالت الصحيفة إن الطاقم الطبي للوداد سيبذل كل الجهود ليكون زهير المترجي متواجدا في النهائي وضمه إلى قائمة الفريق.

غيابات الوداد أمام الأهلي

وقد تتسبب الإصابة في ضم زهير المترجي إلى قائمة غيابات الوداد أمام الأهلي، بعدما فقد الفريق المغربي أكثر من لاعب خلال مباراة الذهاب.

وغاب عن الوداد في مباراة الذهاب كل من الحارس أحمد رضا التكناوتي وحسين بن عيادة وعبدالله حيمود للإصابة، بالإضافة إلى حميد أحداد الذي لم يشارك بداعي الإيقاف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الوداد والأهلي على ملعب مركب "محمد الخامس" بالدار البيضاء يوم الأحد المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.