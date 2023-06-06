رسمياً.. الاتحاد السعودي يعلن ضم كريم بنزيمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي الاتحاد السعودي بشكل رسمي تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة، بعد أن كشف ناديه السابق ريال مدريد الإسباني مغادرته الفريق.

ونشر الفريق الجديد للاعب منتخب فرنسا السابق، الثلاثاء، فيديو يتضمن هدفاً سجله بنزيمة، مع تغريدة جاء فيها: "بنزيمة هنا، النمر سيزأر، مرحباً في الاتحاد".

وأمضى اللاعب الذي يحمل أصولاً جزائرية عقداً بثلاث سنوات في المملكة العربية السعودية، وبالتالي سينتهي في 30 يونيو/ حزيران من عام 2026، فيما لم يكشف الفريق عن التفاصيل المالية للصفقة.

ووجه اللاعب السابق لأولمبيك ليون الفرنسي رسالة لجماهير نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، جاء فيها باللغة العربية: "أنا متحمس لأراكم في جدة".

يذكر أن كريم بنزيمة انضم في عام 2009 إلى الفريق الملكي، وقد استمرت رحلته معه حتى عام 2023، حيث لعب في هذه الفترة 648 مباراة سجل فيها 354 هدفاً، كما ساهم في عديد من التتويجات والألقاب لفريق العاصمة الإسبانية الذي حاز معه على الكرة الذهبية الأوروبية.