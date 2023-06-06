شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعادل مع حرس الحدود 1-1 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق حرس الحدود أمام الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد بتروسبورت، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري هذا الموسم.

تقدم الداخلية بهدف للاعبه رشيد أحمد في الدقيقة 65، لكن الحرس قاتل من أجل التعادل وأدركه في الوقت بدل الضائع عن طريق لاعبه إسلام عبد الله.

بهذه النتيجة يبقى الحرس في المركز الأخير برصيد 20 نقطة، بعد فوز وتعادل في آخر جولتين، بعد سلسلة من النتائج السلبية، بينما يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة، بعدما خسر آخر مبارياته بثلاثية مقابل هدف أمام البنك الأهل، قبل التعادل اليوم.

وكانت المباراة تحديًا كبيرًا للفريقين لأن هزيمة الحرس كانت تعنى هبوطه رسميًا للقسم الثاني، أما هزيمة الداخلية فكانت تقربه بنسبة كبيرة من الهبوط، لذلك تحظى المواجهة بإثارة كبيرة للفريقين.

وجاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة الداخلية كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي، والدفاع: أحمد أيمن - إسلام عبد اللاه – إبراهيم القاضي – محمود بن والي، والوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – رمزي خالد- أحمد فليكس، والهجوم: مصطفى زيكو – فلانتينو أودو.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: حراسة المرمى: محمود الغرباوى، وخط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عبد الرسول - كمال أبو الفتوح - آلان كيامبادي، والوسط: محمود طلعت – فانوم ألفريد، عبد الرحمن حسن، والهجوم: سمير فكري، كريستوف، أحمد رشيد.