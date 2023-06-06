شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يعلن تشكيل إنبى لمواجهة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة تامر مصطفى عن تشكيل فريقه لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها بعد قليل باستاد السلام في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع : خالد رضا - أحمد كالوشا - أحمد يوسف

خط الوسط : مروان داود - أحمد عيد - سيف الخشاب - أحمد العجوز- أحمد نادر.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن سمير و مؤمن راضي وأحمد صبيحة ومحمد حمدي وإبراهيم جلال وصلاح زايد ومودي ناصر وأحمد جمال ومحمد النحاس.

وصل إنبى إلى النقطة 39 في المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 30 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 11 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 30 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

بينما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 54 في المركز الثالث بعد الخسارة من بيراميدز في المباراة الأخيرة، وهي المواجهة التي رسمت إلى حد كبير شكل الصراع على المقعد الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، بعدما ابتعد فيوتشر عن بيراميدز بفارق 7 نقاط.