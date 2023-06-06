شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهاجم إنبي بعمر السعيد وأحمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر عن تشكيل فريقه لخوض مباراة إنبي المقرر باستاد السلام في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع : جوزيف أنجويم - محمود مرعي - سعد سمير - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : مهند لاشين - محمد رضا - ناصر ماهر- أيمن الصفاقسي.

خط الهجوم : عمر السعيد - أحمد عاطف

ووصل إنبى إلى النقطة 39 في المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 30 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 11 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 30 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

بينما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 54 في المركز الثالث بعد الخسارة من بيراميدز في المباراة الأخيرة، وهي المواجهة التي رسمت إلى حد كبير شكل الصراع على المقعد الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، بعدما ابتعد فيوتشر عن بيراميدز بفارق 7 نقاط.