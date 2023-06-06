شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهاجم إنبي بعمر السعيد وأحمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر عن تشكيل فريقه لخوض مباراة إنبي المقرر باستاد السلام في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى: محمود حمدي
خط الدفاع : جوزيف أنجويم - محمود مرعي - سعد سمير - عمر كمال عبد الواحد
خط الوسط : مهند لاشين - محمد رضا - ناصر ماهر- أيمن الصفاقسي.
خط الهجوم : عمر السعيد - أحمد عاطف
ووصل إنبى إلى النقطة 39 في المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 30 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 11 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 30 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز