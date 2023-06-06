مدرب منتخب الصالات: بطولة كأس العرب صعبة وسنلعب للفوز باللقب

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاد عرفة، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، أن بطولة كأس العرب صعبة وسنلعب للفوز والتتويج باللقب.

وأضاف جهاد عرفة في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة موريتانيا المقرر لها غدًا، أن مجموعة مصر صعبة ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب ونلعب للفوز أمام موريتانيا في ضربة البداية، والبطولة تضم منتخبات متطورة في لعبة كرة الصالات، أقمنا معسكرا في القاهرة لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيا بشكل يتناسب مع قوة البطولة.

واختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، 15 لاعباً لخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجارى، وهم جمال عبد الناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد و على رمضان ومحمود فتحى. وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات موريتانيا وفلسطين والعراق.