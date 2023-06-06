شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشناوي وتغيير محتمل.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد فى نهائي أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إجراء تغييرات بسيطة في تشكيل الفريق لمباراة الوداد المقرر لها العاشرة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولا يميل المدرب السويسري لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل، حيث يرغب في مواجهة الوداد بنفس التشكيل الذي لعب مباراة الذهاب أول أمس، الأحد، باستاد القاهرة والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدفين لهدف.

وخاض الأهلي مباراة الذهاب بتشكيل ضم كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، آليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتُشير الدلائل والمعلومات الواردة من الأهلي إلى أن كولر سيدفع بالحارس الأساسي محمد الشناوي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة مؤخراً في المباريات.

كما يدرس كولر الدفع بـ عمرو السولية في خط الوسط بدلاً من ديانج لكن هذا التغيير المُحتمل ما زال محل نقاش داخل الجهاز الفني.

وحدد النادي الأهلي يوم 8 يونيو الجاري موعداً للسفر إلى المغرب لخوض مباراة الوداد يوم 11 الشهر ذاته في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُسافر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الحاسمة التي تقام على مركب محمد الخامس والتي ستحسم بطل دوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة أول أمس ، الأحد، بهدفين لهدف.

وأنهى مسئولو الأهلي إجراءات السفر للمغرب وغيرها من تفاصيل الرحلة سواء فيما يتعلق بفندق الإقامة أو ملاعب التدريب ويتطلعوا لتوفير كل سُبل الراحة والاستقرار للفريق من أجل العودة بالكأس الأفريقية للمرة الـ11 في تاريخ النادي.