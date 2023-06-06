شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا غدا فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق سموحة بقيادة أحمد سامى تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الأربعاء، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى. ويدخل الفريق معسكرا مغلقا من أجل زيادة التركيز على اللاعبين نظرا لأهمية المباراة والحرص على الفوز بها.

وعقد أحمد سامى جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن خطورة موقف سموحة فى جدول الدورى، وطلب من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز على سيراميكا للابتعاد عن مناطق الهبوط وضمان البقاء بشكل رسمى فى الدورى الموسم المقبل، خاصة بعد الانتفاضة التى قامت بها أندية القاع فى الفترة الأخيرة.

ويستعيد فريق سموحة خدمات 3 لاعبين فى مباراته القادمة أمام سيراميكا وهم كل من المدافع أحمد حكم وثنائى الوسط محمد الصباحى ومحمود حليمو الذين غابوا عن مباراة طلائع الجيش الماضية التى انتهت بهزيمة سموحة بهدفين نظيفين.

وبدأ أحمد سامى بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الطلائع التى تسببت فى الخسارة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت أمس السبت فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدفى طلائع الجيش خالد سطوحى ومحمود وادى فى الدقيقتين 18 و45 من عمر المباراة، بينما أهدر سموحة ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.