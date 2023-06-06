شكرا لقرائتكم خبر عن عنصر تحكيم نسائى فى مباراة المحلة والمصرى والغندور لسموحة وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة غزل المحلة و المصري المقرر لها غدًا الأربعاء إلى الحكم أحمد جمال يعاونه كلًا من هاني عبد الفتاح وهاني خيري و شاهندة المغربي حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو ويارا عاطف مساعد حكم فيديو.

بينما يدير الحكم الدولي أحمد الغندور مباراة سموحة وسيراميكا، يعاونه سامي هلهل وعماد فرج وسيد شعبان، ومحمد الشناوي حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو.

ويضع الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، حميد ماو لاعب فريق غزل المحلة، تحت التقييم، وذلك خلال المباراة المرتقبة بين الفريقين غداً الأربعاء.

ويستهدف جهاز المصري إعادة تقييم اللاعب، لحسم انتقاله إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما حصل النادي البورسعيدي على توقيع اللاعب لمدة موسمين خلال الميركاتو الشتوي الماضي في انتظار تفعيل العقد قبل بداية الموسم الجديد.

يستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري.

ويفتقد المصري فقط لجهود أسامة الجزار لاعب الفريق في مواجهة غزل المحلة، نظراً لتعرضه لعقوبة الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات.

وأرسل الاتحاد الكاميروني خطاباً رسمياً إلى النادي المصري، يطلب خلاله استدعاء فرانك إيتوجا، لاعب النسور الخضر، لمعسكر المنتخب الأوليمبي الكاميروني بالمغرب استعدادا لنهائيات أفريقيا تحت 23 عامًا.

وجدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.