شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين فيوتشر وإنبي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فيوتشر سلبيا مع نظيره إنبي في الشوط الأول، في المباراة التي تجمعهما، على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء مهم ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري.

ويضم تشكيل إنبي كلا من: حراسة المرمى: رضا السيد. خط الدفاع: خالد رضا - أحمد كالوشا - أحمد يوسف. خط الوسط: مروان داود - أحمد عيد - سيف الخشاب - أحمد العجوز- أحمد نادر. خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن سمير و مؤمن راضي وأحمد صبيحة ومحمد حمدي وإبراهيم جلال وصلاح زايد ومودي ناصر وأحمد جمال ومحمد النحاس. ويضم تشكيل فيوتشر كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدي. خط الدفاع : جوزيف أنجويم - محمود مرعي - سعد سمير - عمر كمال عبد الواحد. خط الوسط : مهند لاشين - محمد رضا - ناصر ماهر- أيمن الصفاقسي. خط الهجوم : عمر السعيد - أحمد عاطف.

وصل إنبى إلى النقطة 39 في المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 30 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 11 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 30 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

بينما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 54 في المركز الثالث بعد الخسارة من بيراميدز في المباراة الأخيرة، وهي المواجهة التي رسمت إلى حد كبير شكل الصراع على المقعد الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، بعدما ابتعد فيوتشر عن بيراميدز بفارق 7 نقاط.