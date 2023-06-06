اتحاد جدة السعودي يعلن تعاقده مع كريم بنزيما

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، تعاقده رسميا مع المهاجم الفرنسى كريم بنزيما، لمدة 3 مواسم ليستمر حتى عام 2026.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، نشر اتحاد جدة فيديو أعلن خلاله التعاقد مع بنزيما، معلقا: "البنــز اتحادي.. الحظ الليلة كريم".

وفي وقت سابق، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل قائده كريم بنزيما بعد قضاء أكثر من 14 عاماً داخل جدران الملكى.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الملكي بياناً قال فيه: "يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

يشار إلى أن بنزيما انضم إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

وخلال المواسم الأربعة عشر مع ريال مدريد، فاز بنزيما بـ 25 لقبًا: 5 كؤوس أوروبية ، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية ، 4 بطولات دوري، 3 كأس ملك إسبانيا و4 كؤوس سوبر إسباني.