شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا فى قائمة منتخب مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن البرتغالي روي فيتوريا قائمة مكونة من 24 لاعبا في قائمة منتخب مصر قبل الدخول في معسكر مغلق بالقاهرة يوم 10 يونيو الجاري، قبل السفر للمغرب يوم 12 من نفس الشهر لمواجهة غينيا يوم 14 بتصفيات أفريقيا.

وتضم قائمة مصر 24 لاعبا، بينهم 6 محترفين من السبعة الذين أعلن عنهم فيتوريا، حيث سيختار المدرب 18 لاعبا من الدوري المصري غدا.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويُعلن فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم الأربعاء المقبل، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.

‎ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.