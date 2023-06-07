شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الأهلى اليوم الثلاثاء 6 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الأهلى اليوم الثلاثاء 6 / 6 / 2023 العديد من الاخبار الهامة على رأسها إعلان الجهاز الطبى للفريق جاهزية محمد الشناوى الحارس الأساسى للفريق جاهزيته لحماية عرين الفريق أمام الوداد المغربى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا الأحد المقبل .

الأهلى يعلن جاهزية محمد الشناوى لخوض إياب نهائى أفريقيا بكازابلانكا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر سيكون جاهزًا لحراسة العرين في مباراة العودة ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعدما غاب عن مباراة الذهاب على استاد القاهرة والتي فاز فيها فريقه بهدفين مقابل هدف لظروف الإصابة بشد في عضلة السمانة

تفاصيل جلسة الشناوى مع لاعبى الأهلى قبل إياب نهائى أفريقيا أمام الوداد

حرص محمد الشناوي قائد الأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق على هامش مران الأمس من أجل تحفيزهم والدعم قبل مباراة الوداد المقرر لها الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

كيف يرى كولر فرصة الأهلى فى خطف لقب أفريقيا من الوداد فى المغرب؟

رغم أن غالبية جماهير الأهلي إنتابتها حالة كبيرة من القلق والإستياء بعد فوز الفريق بهدفين لهدف فقط على الوداد المغربي في ذهاب نهائي أفريقيا بالقاهرة

الأهلى يضع برنامجا لتجهيز كريستو بعد انتهاء المهمة مع نسور قرطاج

وضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى برنامجا تدريبيا للتونسى محمد الضاوى لاعب الفريق لتجهيزه للمباريات المقبلة بعدما انتهت مهمته مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب.

كيف يستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى النهائى الأفريقى ؟

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر غدا الأربعاء لمباراة الوداد المغربى في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب بعد الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه .

حسام غالي رئيساً لبعثة الأهلى فى المغرب لمواجهة الوداد بنهائى أفريقيا

كلّف مجلس إدارة الأهلي ، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق في المغرب لخوض مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الطيار بنتقل إلى حراسة يد فايلشتيتين الألمانى بداية من الموسم المقبل

ينضم محمد عصام الطيار حارس فريق يد الأهلى السابق إلى صفوف بالينغن فايلشتيتن الصاعد حديثا للدرجة الأولى بالدورى الألمانى بعد انتهاء رحلته مع لايبزيج الألماني.

الأهلى يضع اللمسات النهائية لرحلة المغرب لمواجهة الوداد بالنهائى الأفريقى

يضع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية اللمسات النهائية على رحلة الفريق المرتقبة للمغرب الخميس المقبل لخوض مباراة الوداد المغربى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا .