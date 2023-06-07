شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب مرتين فقط فى المغرب استعدادًا لنهائى أفريقيا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته في المغرب مرتين فقط استعداداً لمباراة الوداد في نهائي أفريقيا ، حيث تقرر سفر الفريق للمغرب يوم الخميس المقبل بعد خوض مراناً صباحياً بإستاد التتش ليكتفي الأهلي بالتدريب مرتين فقط في المغرب.

وحدد النادي الأهلي يوم 8 يونيو الجاري موعداً للسفر إلى المغرب لخوض مباراة الوداد يوم 11 الشهر ذاته في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُسافر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الحاسمة التي تقام على مركب محمد الخامس والتي ستحسم بطل دوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة أول أمس ، الأحد، بهدفين لهدف.

وأنهى مسئولو الأهلي إجراءات السفر للمغرب وغيرها من تفاصيل الرحلة سواء فيما يتعلق بفندق الإقامة أو ملاعب التدريب ويتطلعوا لتوفير كل سُبل الراحة والاستقرار للفريق من أجل العودة بالكأس الأفريقية للمرة الـ11 في تاريخ النادي.