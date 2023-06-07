شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله نصيب يودع لاعبى الاتحاد السكندرى.. وأنباء عن فسخ عقده بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع المدافع الأردنى ولاعب الاتحاد السكندرى عبد الله نصيب لاعبى الفريق الأول قبل التدريب المسائى اليوم عائدًا إلى بلاده، حيث إنه لم يخوض التدريب، وحمل حقائبه لينضم إلى المنتخب الأردنى حيث تلقى الاتحاد السكندرى فاكسا يفيد بانضمام اللاعب إلى منتخب بلاده عقب لقاء البنك الأهلى المقبل.

وترددت أنباء عن جمعت جلسة بين محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة النادى وعبد الله نصيب شرح فيها المدافع الأردنى تعرضه لظروف عائلية تجبره على السفر والانضمام إلى منتخب بلاده، والاكتفاء بالفترة الماضية مع الاتحاد السكندرى على أن يتم فسخ التعاقد بالتراضى.

يشار إلى أن عبد الله نصيب شارك خلال مباريات الدور الأول في 6 لقاءات منهم 4 لقاءات بديل و 2 أساسي ، بمعدل دقائق 264 دقيقة خلال 17 لقاء من اصل 1530 دقيقة فقط، بينما شارك في الدور الثاني في 5 لقاءات أيضا فقط ولكن منهم 4 مباريات كاملة كاساسي ومباراة وحيدة احتياطي بمعدل دقائق 405 دقيقة، ليكون إجمالي مشاركاته بالدقائق مع زوران 669 دقيقة، وسجل هذا الموسم هدف وحيد في مباراة المصري بالدور الأول والتي خسرها الفريق 2 / 1.