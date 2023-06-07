شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 6 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6 / 6 / 2023 العديد من الاخبار الهامة على رأسها فوز بيراميدز على فاركو بهدف مقابل للاشئ ، كما تعادل الداخلية مع حرس الحدود بهدف لمثله ، فى الوقت الذى اعلن فيه الجهاز الطبى للأهلى جاهزية محمد الشناوى حارس المرمى للمباراة المقبلة أمام الوداد المغربى .

بيراميدز يهزم فاركو بهدف "مصطفى فتحى" ويعتلى صدارة الدورى مؤقتا

حقق فريق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون رد سجله مصطفى فتحى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري، ليعتلى مقدمة الدورى بشكل مؤقت لحين خوض الأهلى مؤجلاته الـ 6.

الداخلية يتعادل مع حرس الحدود 1-1 فى الدورى

تعادل فريق حرس الحدود أمام الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد بتروسبورت، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري هذا الموسم.

الأهلى يعلن جاهزية محمد الشناوى لخوض إياب نهائى أفريقيا بكازابلانكا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر سيكون جاهزًا لحراسة العرين في مباراة العودة ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعدما غاب عن مباراة الذهاب على استاد القاهرة والتي فاز فيها فريقه بهدفين مقابل هدف لظروف الإصابة بشد في عضلة السمانة وعدم جاهزيته التامة من الناحية الطبية، واستعاده من قائمة المباراة التي خاضت موقعة الذهاب.

مدرب الزمالك يكشف سبب غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى

رد أحمد مجدى المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على سبب غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى وأقيمت بالأمس الإثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

أوسوريو يضع برنامجاً تأهيلياً لـ شيكابالا وعواد وسكر فى الزمالك

وضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجاً تأهيلياً لثلاثى الفريق الأبيض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحاتم سكر ومحمد عواد حارس مرمى لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

مؤتمر صحفى لروي فيتوريا غداً لإعلان قائمة منتخب مصر

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر غدًا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة ، للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري .