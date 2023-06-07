شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعود للانتصارات ويفوز على إنبى بهدف أحمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فيوتشر على إنبى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 57 في المركز الثالث للدوري، بينما يتوقف رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز التاسع. أحرز هدف فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

بدأ إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: خالد رضا - أحمد كالوشا - أحمد يوسف.

خط الوسط: مروان داود - أحمد عيد - سيف الخشاب - أحمد العجوز- أحمد نادر.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن سمير ومؤمن راضي وأحمد صبيحة ومحمد حمدي وإبراهيم جلال وصلاح زايد ومودي ناصر وأحمد جمال ومحمد النحاس.

بينما يضم تشكيل فيوتشر كلا من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع : جوزيف أنجويم - محمود مرعي - سعد سمير - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط : مهند لاشين - محمد رضا - ناصر ماهر- أيمن الصفاقسي.

خط الهجوم : عمر السعيد - أحمد عاطف.