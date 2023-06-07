شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز راحة 5 أيام بعد الفوز على فاركو واعتلاء صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الحالية، وبعد الفوز على فاركو في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم 12 يونيو، استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر والدوري الممتاز بعد انتهاء التوقف.

وحقق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون رد سجله مصطفى فتحى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري، ليعتلى مقدمة الدورى بشكل مؤقت لحين خوض الأهلى مؤجلاته الـ 6.

بهذه النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى النقطة 64 في المركز الأول بترتيب جدول الدورى الممتازمؤقتا لحين خوض الأهلى مباريته المؤجلة، بعد خوض 30 مباراة، حقق الفوز فى 19، وتعادل فى 7، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 45 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدفا.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

وكانت الدقيقة 36 شهدت حصول فاركو على ركلة جزاء لصالح عمرو جمال، نفذها رزقى حمرون إلا إن الكرة ارتطمت فى العارضة واستمر التعادل السلبى سيد الموقف. وسجل مصطفى فتحى هدف مميز فى الدقيقة 62 من عمر المباراة.