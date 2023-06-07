لأول مرة في 2023.. الأهلي يخسر صدارة الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز لأول مرة هذا العام 2023، وذلك قبل أيام من خوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولمدة 6 أشهر كاملة، كان الأهلي يتربع على صدارة ترتيب الدوري، وتحديدا منذ الجولة الـ11، حين فاز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، مع خسارة الزمالك حامل اللقب ضد أسوان في بداية شهر يناير الماضي.

وخلال الشهرين الماضيين، لم يلعب الأهلي سوى 6 مباريات فقط بالدوري، في ظل المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، حيث وصل إلى المباراة النهائية وسيلعب أمام الوداد في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل بعد فوزه ذهابا 2-1.

وفي الوقت الذي يمتلك فيه المارد الأحمر مباريات مؤجلة، اعتلى بيراميدز صدارة الدوري بشكل مؤقت، بعد فوزه على فاركو.

وحقق بيراميدز فوزا صعبا على فريق فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح منافسات الجولة الـ31 من الدوري.

وأحرز هدف المباراة الوحيد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا بفارق نقطتين أمام الأهلي الذي لديه 6 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد فاركو عند 41 نقطة في المركز السادس.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز:

بيراميدز - 64 نقطة (30 مباراة)

الأهلي - 62 نقطة (24 مباراة)

فيوتشر - 54 نقطة (29 مباراة)

الزمالك - 53 نقطة (30 مباراة)