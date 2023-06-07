شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6/6/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة على رأسها فوز بيراميدز على فاركو بهدف مقابل لا شىء، واعتلاء صدارة الدورى، كما تعادل الداخلية مع حرس الحدود بهدف لمثله

فيوتشر يعود للانتصارات ويفوز على إنبى بهدف أحمد عاطف

فاز فريق فيوتشر على إنبى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 57 في المركز الثالث للدوري، بينما يتوقف رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز التاسع. أحرز هدف فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

بيراميدز يهزم فاركو بهدف "مصطفى فتحى" ويعتلى صدارة الدورى مؤقتا

حقق فريق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون رد سجله مصطفى فتحى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري، ليعتلى مقدمة الدورى بشكل مؤقت لحين خوض الأهلى مؤجلاته الـ 6.

الداخلية يتعادل مع حرس الحدود 1-1 فى الدورى

تعادل فريق حرس الحدود أمام الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد بتروسبورت، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري هذا الموسم.

الأهلى يعلن جاهزية محمد الشناوى لخوض إياب نهائى أفريقيا بكازابلانكا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر سيكون جاهزًا لحراسة العرين في مباراة العودة ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعدما غاب عن مباراة الذهاب على استاد القاهرة والتي فاز فيها فريقه بهدفين مقابل هدف لظروف الإصابة بشد في عضلة السمانة وعدم جاهزيته التامة من الناحية الطبية، واستعاده من قائمة المباراة التي خاضت موقعة الذهاب.

مدرب الزمالك يكشف سبب غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى

رد أحمد مجدى المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على سبب غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى وأقيمت بالأمس الإثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

أوسوريو يضع برنامجاً تأهيلياً لـ شيكابالا وعواد وسكر فى الزمالك

وضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجاً تأهيلياً لثلاثى الفريق الأبيض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحاتم سكر ومحمد عواد حارس مرمى لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

مؤتمر صحفى لروي فيتوريا غداً لإعلان قائمة منتخب مصر

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر غدًا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة ، للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري .

كيف يستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى النهائى الأفريقى ؟ يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر غدا الأربعاء لمباراة الوداد المغربى في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب بعد الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف . حسام غالي رئيساً لبعثة الأهلى فى المغرب لمواجهة الوداد بنهائى أفريقيا كلّف مجلس إدارة الأهلي ، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق في المغرب لخوض مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدورى

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الأربعاء، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

اليد يناقش أندية المحترفين فى نظام سداد الاشتراك السنوى والمستحقات المتأخرة

يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد ،عصر اليوم الثلاثاء ، اجتماع مع ممثلي أندية دورى المحترفين من أجل مناقشة نظام سداد الإشتراك السنوى و المستحقات المتأخرة للإتحاد للموسم المحلى 2022/2023.

الطيار بنتقل إلى حراسة يد فايلشتيتين الألمانى بداية من الموسم المقبل

ينضم محمد عصام الطيار حارس فريق يد الأهلى السابق إلى صفوف بالينغن فايلشتيتن الصاعد حديثا للدرجة الأولى بالدورى الألمانى بعد انتهاء رحلته مع لايبزيج الألماني.