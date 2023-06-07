شكرا لقرائتكم خبر عن برامج علاجى للاعب غزل المحلة عقب الإصابة بجزع فى الأنكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم مصطفى، لاعب فريق غزل المحلة، لبرنامج علاجى تحت أشراف طبيب الفريق الدكتور خالد الجميزى عقب الإصابة بجزع في الأنكل.

ويعد كريم مصطفى من العناصر الأساسية لفريق غزل المحلة في الفترة الأخيرة حيث شاراك في 21 مباراة هذا الموسم.

ويلاقى غزل المحلة نظيره المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الاربعاء القادم على استاد برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 15 مباراة.