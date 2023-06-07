شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري بعد مباريات يوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشهد جدول ترتيب الهدافين أي تغيير، بعد إقامة 3 مباريات أمس الثلاثاء 6 / 6 / 2023 ضمن مواجهات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2022 / 2023، حيث يستمر مابولولو لاعب الاتحاد السكندري في صدارة الترتيب بـ14 هدفا، ويأتى فى المركز الثاني كل من محمد حمدي لاعب أسوان وأحمد الشيخ لاعب غزل المحلة برصيد 10 أهداف.

نتائج مباريات اليوم

فيوتشر يعود للانتصارات ويفوز على إنبى بهدف أحمد عاطف

فاز فريق فيوتشر على إنبى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 57 في المركز الثالث للدوري، بينما يتوقف رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز التاسع. أحرز هدف فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

الداخلية يتعادل مع حرس الحدود 1-1 فى الدورى

تعادل فريق حرس الحدود أمام الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد بتروسبورت، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري هذا الموسم.

تقدم الداخلية بهدف للاعبه رشيد أحمد في الدقيقة 65، لكن الحرس قاتل من أجل التعادل وأدركه في الوقت بدل الضائع عن طريق لاعبه إسلام عبد الله.

بهذه النتيجة يبقى الحرس في المركز الأخير برصيد 20 نقطة، بعد فوز وتعادل في آخر جولتين، بعد سلسلة من النتائج السلبية، بينما يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة، بعدما خسر آخر مبارياته بثلاثية مقابل هدف أمام البنك الأهل، قبل التعادل اليوم.

بيراميدز يهزم فاركو بهدف مصطفى فتحى ويعتلى صدارة الدورى مؤقتا

حقق فريق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون رد سجله مصطفى فتحى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري، ليعتلى مقدمة الدورى بشكل مؤقت لحين خوض الأهلى مؤجلاته الـ 6.

بهذه النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى النقطة 64 في المركز الأول بترتيب جدول الدورى الممتازمؤقتا لحين خوض الأهلى مباريته المؤجلة، بعد خوض 30 مباراة، حقق الفوز فى 19، وتعادل فى 7، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 45 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.