شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز يتصدر مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الثلاثاء 6 / 6 / 2023 إقامة 3 مباريات ضمن مواجهات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2022 / 2023، ونجح فريق بيراميدز في الفوز على فاركو بهدف نظيف، ليحتل صدارة الدوري بشكل مؤقت لحين خوض الأهلى مؤجلاته الـ 6، حيث وصل رصيد بيراميدز إلى النقطة 64 في المركز الأول بترتيب جدول الدورى.

فيما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة 57 في المركز الثالث للدوري، بعد الفوز علي انبي بهدف نظيف ، بينما يتوقف رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز التاسع.

وتعادل فريق حرس الحدود أمام الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد بتروسبورت، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري هذا الموسم، بهذه النتيجة يبقى الحرس في المركز الأخير برصيد 20 نقطة، بعد فوز وتعادل في آخر جولتين، بعد سلسلة من النتائج السلبية، بينما يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة، بعدما خسر آخر مبارياته بثلاثية مقابل هدف أمام البنك الأهل، قبل التعادل اليوم.



جدول الدوري

بيراميدز يهزم فاركو بهدف مصطفى فتحى ويعتلى صدارة الدورى مؤقتا

حقق فريق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون رد سجله مصطفى فتحى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري، ليعتلى مقدمة الدورى بشكل مؤقت لحين خوض الأهلى مؤجلاته الـ 6.

بهذه النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى النقطة 64 في المركز الأول بترتيب جدول الدورى الممتازمؤقتا لحين خوض الأهلى مباريته المؤجلة، بعد خوض 30 مباراة، حقق الفوز فى 19، وتعادل فى 7، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 45 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.