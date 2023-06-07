شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب طباخا خاصا فى رحلة المغرب لمواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر اصطحاب الشيف محمد الدالي في رحلة المغرب التي تنطلق مساء الخميس، استعدادا لمواجهة الوداد المغربى في نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر لها الاحد المقبل.

جاءت خطوة الجهاز الفني في اصطحاب الطباخ الخاص كإجراء متبع في الرحلات الخارجية لإعداد وجبات الفريق.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الخميس موعدًا للسفر إلى المغرب وملاقاة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992، 2017، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد بفوز النادي الأحمر بهدفين لهدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.