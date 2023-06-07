شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الأربعاء 7-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الأربعاء 7-6-2023، منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدوري المصري بإقامة مباراتين في قمة الإثارة، حيث يلتقي غزل المحلة مع المصري البورسعيدي، بينما يواجه سموحة نظيره سيراميكا.

موعد مباراة غزل المحلة والمصري

في المواجهة الأولى، يلتقي فريق غزل المحلة، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا وسموحة

وفي اللقاء الثاني، يلتقي فريق سموحة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره سيراميكا، على استاد الإسكندرية، في مواجهة هامة للفريقين فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.