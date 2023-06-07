شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعسكر فى اليابان استعدادا للدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب الكاراتيه فى معسكر بدولة اليابان في إطار الاستعداد لبطولة الدورى العالمى التي تقام في الفترة من 9 إلى 12 يونيو الجارى، بمدينة فوكوكا اليابانية.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 8 يونيو، على أن تبدأ المنافسات يوم 9، ويخوض اللاعبون المنافسات أيام 9 و 10 و 11 و 12 يونيو الحالى.

ويشارك المنتخب بقائمة لاعبين تضم كريم وليد، وعمرو علاء، عبد الله هشام، عمر أشرف، أحمد رجب، آية هشام، ريم أحمد، علا متولى، بالإضافة إلى سهيلة أحمد.

ويرافق البعثة أمين الزعبلاوى عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، وإسلام إبراهيم إداريا، وهانى شاكر مدربا، وهيثم فاروق حكما دوليا.