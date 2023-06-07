يوفنتوس يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، في بيان رسمي، عن نيته الانسحاب من مسابقة دوري "السوبر ليج"، التي أحدث ضجة كبيرة قبل عامين.

وفي الـ من أبريل 2021، تم الإعلان عن فكرة دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 12 فريقًا، برئاسة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وتعرضت الأندية المشاركة في الدوري الجديد للتهديدات من قِبل المنظمات العليا في عالم كرة القدم، أبرزها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مما أدى إلى انسحاب الغالبية العظمى.

وتبقت 3 أندية فقط، وهي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، إلى جانب يوفنتوس الإيطالي.

وقرر يوفنتوس الانسحاب من تلك البطولة، خاصة بعد ظهور تقارير صحفية تفيد بأنه سيتلقى عقوبات مغلظة من يويفا حال استمراره في تلك المنافسة.

وقال النادي الإيطالي في بيانه الذي أصدره الثلاثاء: "الإشارة إلى الشائعات التي ظهرت في الصحف اليوم، قمنا بإرسال رسالة إلى الناديين المتبقيين في مسابقة دوري السوبر الأوروبي، برشلونة وريال مدريد، من أجل بدء فترة النقاش بين الأندية الثلاثة حول احتمال خروجنا من مشروع دوري السوبر الأوروبي".

وأضاف: "سنمضي في أي اتصالات مستحقة بموجب القانون بعد نتيجة المحادثات والتقييمات المتعلقة بما ورد أعلاه، لتوضيح أن العديد من الأخبار نشرتها وسائل الإعلام (بما في ذلك أي إشارة إلى التهديدات المزعومة بفرض عقوبات من يويفا) ليست صحيحة".