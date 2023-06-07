شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات حاسمة اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. الحمام وطنطا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، 8 مواجهات حاسمة من منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى بين الحمام مع طنطا، بلدية المحلة مع الهلال بالضبعة، أبو قير للأسمدة مع كفر الشيخ، المنصورة مع دكرنس، جمهورية شبين مع اتحاد نبروه، المصرى بالسلوم مع المجد السكندرى، بايونيرز مع سبورتنج، بروكسى مع الأوليمبى.

يستقبل فريق بلدية المحلة متصدر ترتيب مجموعة بحرى برصيد 52 نقطة، فريق الهلال بالضبعة صاحب المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة، ويأمل أحمد عبد الرؤوف مدرب البلدية فى مواصلة الاقتراب خطوة نحو العودة للدورى الممتاز بتحقيق الفوز والثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بالقتال على الفوز من أجل تحقيق حلم الجماهير، فى المقابل يسعى فريق الهلال للفوز على المتصدر وخطف الثلاث نقاط من أجل محاول تحسين الترتيب.

ويحل نادى طنطا وصيف الترتيب برصيد 51 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق الحمام صاحب المركز العاشر برصيد 32 نقطة، وطالب عمرو أنور لاعبى طنطا بالعودة بالثلاث نقاط والفوز من أجل مواصلة الضغط على البلدية المتصدر وانتظار هدية من الهلال، فيما يسعى الحمام إلى استغلال عاملى الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاثة لتحسين ترتيب الفريق فى الجدول.

ويصطدم فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفريق كفر الشيخ صاحب المركز السابع برصيد 44 نقطة، ويتمسك أيمن المزين مدرب أبو قير للأسمدة بالآمال الأخيرة لخطف بطاقة الصعود مطالبا اللاعبين بتحقيق الفوز وانتظار هدايا الآخرين ،فى المقابل يسعى بكل قوة كفر الشيخ للظفر بالثلاث نقاط فى محاولة لخطف المركز السادس من بروكسى الذى تنتظره موقعة صعبة مع الأوليمبى، من أجل لعب دور الصعود لدورى المحترفين أ.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من المنصورة مع دكرنس، جمهورية شبين مع اتحاد نبروه، المصرى بالسلوم مع المجد السكندرى، بايونيرز مع سبورتنج، بروكسى مع الأوليمبى.