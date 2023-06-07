شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يضع الرتوش النهائية على معسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الرتوش النهائية على معسكر الفراعنة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 مايو المقبل، وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مباشرة، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأولمبياد.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عقد مؤتمر صحفي السبت المقبل لإعلان كافة التفاصيل التى تخص معسكر المنتخب، المقرر انطلاقه 12 يونيو بالإسكندرية، ويتخلله لقاء ودى مع منتخب غانا 15 يونيو.

وتضم مجموعة مصر كلا من: مالى والكاميرون والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.

ويعلن ميكالى فى مؤتمر السبت المقبل، 23 لاعبا يمثلون قائمة المنتخب المقرر سفرها المغرب للمشاركة بالبطولة المرتقبة، إضافة إلى تفاصيل معسكر الإسكندرية وموعد سفر المنتخب للمغرب وآخر ترتيبات المنتخب للبطولة.