«لاعب الوداد لا يستحق الطرد والأهلي ليس له ركلات جزاء».. عصام عبدالفتاح يشيد بحكم نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أشاد عصام عبد الفتاح، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمستوى الحكم الليبي معتز الشلماني، الذي أدار مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر شاشة قناة Etc مساء الثلاثاء، إن "الحكم معتز الشلماني قمنا بالدفع به لإدارة المباريات القارية وهو من الصف الثاني، خصوصًا بعد الانتقادات العنيفة للإصرار على وجود حكام من الصف الأول بشكل مستمرة."

وأضاف الحكم الدولي السابق: "لدينا محلليين كثيرين، لكن من يفهموا يعدوا على أصابع اليد الواحدة، هناك البعض يتحدث عن القانون بشكل خاطئ، نريد العدالة في النهاية فقط رغم اننا كمصريين نتمنى التوفيق للنادي الأهلي، وإن شاء الله يتوج باللقب وهو شيء يشرفنا كمصريين، وعندما نتحدث عن الحق والعدل علينا أن نحلل الأمور بالقوانين بدون مجاملة".

وتطرق عبدالفتاح للحديث عن الحالة الجدلية لحسين الشحات في لقاء الأهلي والوداد، حيث قال: "الشحات هو من أنشأ الخطأ لأنه هو من ذهب في طريق مدافع الوداد الذي كان ينظر إلى الأعلى وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء واتفق مع الحكم معتز الشلماني."

وتابع: "لا يوجد احتكاك في كرة آخرى لـ حسين الشحات، ومن الوارد أنه لو تم استدعائه للفار يُنذر لاعب الأهلي بسبب التحايل."

وواصل: "الطرد يكون في حالة منع فرصة محققة، حال ارتكاب خطأ خارج منطقة الجزاء، ولعبة يحيى عطية الله في منتصف ملعب الأهلي، ولو كان بيرسي تاو يجرى تجاه مرمى الوداد كان يستحق المدافع المغربي طرد بنسبة 100%، لكن تاو كان مواجه لمرمى الأهلي، وبالتالي قرار الشلماني بإعطاء بطاقة صفراء وقراره صحيح."

وأتم عصام عبدالفتاح: "متحفظ على الشلماني في شيء واحد فقط خلال اللقاء، وهي أنه كان هادئًا وكان عليه أن يكون أكثر حزمًا مع اللاعبين، وجميع قراراته لم تكن مؤثرة على نتيجة المباراة."