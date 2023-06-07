شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتوجه للإسماعيلية اليوم لمواجهة الدراويش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التي تتوجه للإسماعيلية لدخول معسكر مغلق الليلة.

وعكف الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات الإسماعيلى فى الدوري وكأس مصر، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بالاسابيع الأخيرة للمسابقة.

وعمل عبد الحميد بسيونى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت في مباراة سموحة التي فاز بها الفريق بهدفين دون رد لعدم تكرارها فى المباريات المتبقية في الدوري بداية من مواجهة الاسماعيلى.

واستعاد طلائع الجيش نغمة الفوز الغائبة بعد تغلبه على سموحة بنتيجة 2-0 مساء السبت على استاد جهاز الرياضة بالقاهرة، ضمن الجولة 30 من الدوري المصري

سجل ثنائية الطلائع خالد سطوحي ومحمود وادي في الدقيقتين 18 و45 من عمر اللقاء، الذي شهد إضاعة ضربة جزاء بواسطة صديق أوجولا لاعب سموحة في الدقيقة 85.

وخاض الطلائع أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، خلفا لعماد النحاس، وحقق الفوز الغائب منذ 4 جولات.

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار علي عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى ستة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.