شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه المصرى للهروب من صراع الهبوط بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق غزل المحلة، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 15 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا، بينما يحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة.

وقررت إدارة نادي غزل المحلة رفع مكافأة الفوز في المباريات إلى 35 ألف جنيه في المباراة من أجل العودة لدائرة الانتصارات في البطولة المحلية، كما تم رصد مكافأة عبارة عن رحلة إلى إيطاليا لمدة 5 أيام للاعبين، مع العودة بالزي الرياضي الجديد كهدية من إحدى شركات الملابس الرياضية الإيطالية التي ستتعاقد معها إدارة النادي في الموسم الجديد لرعاية ملابس غزل المحلة.

فى المقابل يفكر ميمى عبد الرازق المدير الفنى للمصري في خوض اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: عصام ثروت، والدفاع: عماد بوبكر، رحيم، عمرو سعداوي، إسلام أبو سليمة، والوسط: عمرو موسى، ، ايزي ايميكا، اسلام عطية، كريم العراقي، والهجوم: محمد جريندو، رجب عمران.، فيما يغيب أسامة الجزار للإيقاف.

وحرص ميمي عبد الرازق على دراسة غزل المحلة عن طريق محاضرة فيديو للاعبيه وشرح نقاط القوة والضعف لدى أبناء المحلة من أجل الفوز عليهم والحصول على ثلاث نقاط للوصول إلى المربع الذهبي.