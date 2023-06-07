شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة أسوان فى الجولة 31 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، استعداداته للقاء المرتقب أمام تماسيح النيل في الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين مساء غداً الخميس على استاد أسوان.

ويعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على معالجة الأخطاء التي تسببت في تعادل الفريق بالجولة الماضية أمام الإسماعيلي بهدفين لمثلهما، وشدد غريب على ضرورة توزيع الجهد خلال شوطي اللقاء وكذلك استغلال الفرص، خاصة وأن فريق أسوان لن يكون فريسة سهلة على أرضه.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.

ويسعى المقاولون العرب إلى الوصول إلى المربع الذهبي رغم شراسة المنافسة بين الأربعة الكبار، وذلك لضمان المشاركة في البطولات العربية والإفريقية في الموسم المقبل، ويفصل المقاولون 8 نقاط فقط عن المركز الرابع وابذي يحتله نادي الزمالك برصيد 50 نقطة.