شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه موريتانيا فى انطلاقة مشواره بكأس العرب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت القرعة على النحو التالي: "المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا – السودان، والمجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت – لبنان، والمجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين – العراق".
واختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، 15 لاعباً لخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجارى، وهم جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن و محمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد و على رمضان ومحمود فتحى.
يضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الصالات كلا من، سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى ، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى ، عباس حسانين المدلك، محمد منجى مديرًا إداريًا، وأحمد حسن مدير المهمات.
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