شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه موريتانيا فى انطلاقة مشواره بكأس العرب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل منتخب مصر لكرة الصالات اليوم الأربعاء، في السابعة مساء، مشواره ضمن منافسات كأس العرب بمواجهة منتخب موريتانيا في الجولة الأولى.

منتخب مصر لكرة الصالات توجه أول أمس الاثنين، إلى السعودية استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس العرب، فى الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجارى، وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات حيث وقع المنتخب الوطني بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة على النحو التالي: "المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا – السودان، والمجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت – لبنان، والمجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين – العراق".

واختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، 15 لاعباً لخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجارى، وهم جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن و محمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد و على رمضان ومحمود فتحى.

يضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الصالات كلا من، سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى ، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى ، عباس حسانين المدلك، محمد منجى مديرًا إداريًا، وأحمد حسن مدير المهمات.