شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد تأقلم اللاعبين مع طريقة أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر
ولاحظ مسئولو نادى الزمالك تطور اللاعبين، مع فكر أوسوريو خصوصاً في مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة وأقيمت يوم الإثنين الماضى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.
ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.
وحقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة يستمر الزمالك فى المركز الرابع ويرتفع رصيده للنقطة 53، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.
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