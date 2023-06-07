شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد تأقلم اللاعبين مع طريقة أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح،داخل جدران القلعة البيضاء بعد تأقلم لاعبى الزمالك مع طريقة لعب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبداية استيعابهم لأفكاره الفنية وتنفيذها في الملعب،عكس ما كان يحدث في المباريات الماضية من تشتت وفقدان تركيز، وشعورهم بالضيق من تغيير مراكزهم ومنحهم أدوار مركبة في الملعب.

ولاحظ مسئولو نادى الزمالك تطور اللاعبين، مع فكر أوسوريو خصوصاً في مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة وأقيمت يوم الإثنين الماضى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

في سياق مختلف قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك فى المركز الرابع ويرتفع رصيده للنقطة 53، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.