شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه سموحة فى لقاء الجريحين بالدورى المصرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق سموحة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره سيراميكا، على استاد الإسكندرية، في مواجهة هامة للفريقين فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

في المقابل رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 29 من 30 مباراة في المركز السادس عشر على بعد نقطتين من مراكز البقاء، بعده فوزه المثير على سموحة بالجولة الماضية.

ويركز الجهاز الفني لسموحة على حصد نقاط المباراة، حيث رفض أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد السقوط أمام طلائع الجيش فى إطار منافسات الجولة الماضية، حيث حرص على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الطلائع تسببت فى الخسارة بهدفين.

بينما يدخل فريق طلائع الجيش المواجهة بمعنويات كبيرة بعدما حقق فوزا مهما على سموحة في الجولة 30 من الدوري المصري بنتيجة 2-0، في أول لقاء تحت قيادة عبد الحميد بسيوني، حيث يتمسك بأمل البقاء بين الكبار وتفادي الهبوط.