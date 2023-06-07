شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه سموحة فى لقاء الجريحين بالدورى المصرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.
في المقابل رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 29 من 30 مباراة في المركز السادس عشر على بعد نقطتين من مراكز البقاء، بعده فوزه المثير على سموحة بالجولة الماضية.
ويركز الجهاز الفني لسموحة على حصد نقاط المباراة، حيث رفض أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد السقوط أمام طلائع الجيش فى إطار منافسات الجولة الماضية، حيث حرص على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الطلائع تسببت فى الخسارة بهدفين.
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